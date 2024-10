30 pedidos de extradição de brasileiros na Argentina já estão no Itamaraty

A determinação de Moraes atende a um pedido feito pela Polícia Federal, que solicita ao relator do caso que seja pedida a extradição. O órgão solicitante é o STF, mas não é o Supremo quem separa a documentação e manda os ofícios. Isso acontece via formulário feito dentro da pasta da Justiça, comandada pelo ministro Ricardo Lewandowski.

A PF, via Ministério da Justiça, Moraes e o Ministério das Relações exteriores do brasil têm conversado sobre a estratégia de extradição desde meados do ano, mas somente agora as autoridades brasileiras estão conseguindo avançar nos trâmites burocráticos.

Dificuldades diplomáticas

O rito para que avancem os pedidos de extradição de brasileiros foragidos na Argentina tem sido lento em razão das complicações políticas, admitem fontes do governo brasileiro.

Além disso, há quem dentro do governo brasileiro reconheça que há chances de as tratativas não prosperarem devido a animosidade do governo argentino do presidente Javier Milei.

O presidente Lula tem procurado se manter afastado das negociações diplomáticas, já que o mandatário brasileiro cobrou pedido de desculpas de Milei e os dois não tiveram nenhum encontro desde que Lula assumiu o governo em 2023.