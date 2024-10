Apagão em São Paulo chega ao fim, mas deixa sequelas políticas no Brasil

O apagão foi causado por uma tempestade com fortes chuvas e ventos na última sexta-feira, que impactou a capital paulista e sua área metropolitana.

A crise energética dominou a agenda política local durante a última semana.

A cidade de São Paulo realizará o segundo turno de suas eleições municipais no próximo dia 27 de outubro, e o apagão se tornou o principal tema da fase final da campanha.

O atual prefeito e candidato à reeleição, o conservador Ricardo Nunes, foi apontado como responsável por seu rival, o esquerdista Guilherme Boulos.

A candidatura de Nunes recebeu o apoio do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, enquanto Boulos conta com o respaldo do atual mandatário, Luiz Inácio Lula da Silva.

A Enel, empresa privada controlada pelo grupo italiano homônimo que exerce a concessão do fornecimento em São Paulo, recebeu duras críticas pela resposta à crise. Três dias após a tempestade, cerca de meio milhão de usuários ainda estavam sem luz, segundo as autoridades.