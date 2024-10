Órgãos de influenciadora brasileira morta em Paris são doados: 'Coração dela já está batendo no corpo de outra pessoa'

A influenciadora brasileira Fernanda Lind, 31 anos, vivia na França com o companheiro, também brasileiro, desde 2018. Ela foi atropelada quando corria em Suresnes, cidade situada no sudoeste de Paris, na manhã de terça-feira (15), e morreu no hospital no dia seguinte. Os familiares já estão na capital francesa e informaram que todos os órgãos da jovem foram doados, respeitando sua vontade. Ela será cremada e suas cinzas ficarão na capital, cidade que escolheu para viver.

"Fernanda era apaixonada pela França. Desde pequena tinha o grande sonho de morar aqui", conta Aline Lind, irmã da influenciadora, que chegou em Paris na quarta-feira com os pais.

Formada em comércio exterior, Fernanda trabalhava para uma empresa de arte e design e mantinha desde 2020 o perfil @parislowcost no Instagram, onde tinha quase 50 mil seguidores e dava dicas de turismo na capital francesa. "Ela tinha uma forma muito única e autêntica de se comunicar e foi conquistando as pessoas", conta Aline.