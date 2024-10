Líder Bayern recebe Stuttgart para se recuperar na volta do Campeonato Alemão

Depois de um início de temporada avassalador, o Bayern de Munique foi para a data Fifa emendando três jogos sem vencer e agora, na volta do Campeonato Alemão, quer reencontrar a vitória diante do Stuttgart (8º), no sábado, pela 7ª rodada.

O time do técnico Vincent Kompany vem de empates na Bundesliga com Bayer Leverkusen (5º) e Eintracht Frankfurt (3º) e a derrota para o Anton Villa na Liga dos Campeões antes da paralisação.

A poucos dias do jogo contra o Barcelona na Espanha pela Champions, o Bayern precisa recuperar o bom momento do começo da temporada. Por isso, o duelo com o Stuttgart é encarado como o início de uma recuperação depois uma sequência negativa inesperada.