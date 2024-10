Adolescente diz ter sofrido racismo em escola particular de SP

Uma jovem de 14 anos acusa colegas de racismo durante um torneio interclasses promovido por uma escola particular de São Paulo. O UOL conversou com a mãe da vítima.

A adolescente participava do torneio interclasses do Colégio São Paulo. Segundo a mãe da jovem, Adriana Vasconcellos, na quarta-feira (9), houve uma discussão na quadra entre alunos da turma da menina, do 9º ano do Ensino Fundamental, e outros do 3º ano do Ensino Médio.

Ao chegar em casa, a jovem contou para Adriana o que aconteceu, e relatou ter sido chamada de "cabelo de Beyoncé". Entretanto, a mãe relatou que a menina não se abalou por isso e disse que "se elas me chamaram de cabelo de Beyoncé, eu não quero nem saber, então sou maravilhosa".