Várias ONGs registram dezenas de migrantes afegãos mortos enquanto tentavam entrar no Irã

Um grupo iraniano de direitos humanos e a mídia online local relataram dezenas de migrantes afegãos mortos ou feridos pelas forças de segurança iranianas enquanto tentavam entrar no Irã vindos do Paquistão, o que levou a Anistia Internacional e a ONU a pedirem, nesta quinta-feira (17), uma investigação independente.

Segundo artigos publicados na imprensa online, as forças de segurança iranianas dispararam contra um grupo de afegãos que tentava atravessar no domingo a fronteira do Paquistão para a província de Sistão-Baluchistão (sudeste).

Vídeos publicados nas redes sociais mostram corpos ensanguentados de jovens na estrada, e o grupo de direitos humanos Haalvsh, da minoria baluchi, afirmou que cerca de 260 pessoas morreram, um número que não pode ser verificado de forma independente.