Casos de Marburg em Ruanda caem, mas mpox continua se espalhando pela África, dizem autoridades

DAKAR (Reuters) - O surto do mortal vírus Marburg em Ruanda está se enfraquecendo após a vacinação da maioria das pessoas do grupo vulnerável, incluindo trabalhadores do setor da Saúde, embora os casos de mpox continuem se espalhando para outros países africanos, afirmaram nesta quinta-feira o ministro da Saúde ruandês e o Centro de Controle de Prevenção e Doenças da África.

No começo de outubro, Ruanda passou a administrar doses de vacina contra o vírus Marburg para combater o surto da doença — que se assemelha ao Ebola —, no país do leste africano.

As novas infecções caíram mais de 50% em comparação com as duas primeiras semanas, afirmou o ministro da Saúde, Sabin Nsanzimana, acrescentando que o país tem agora dias consecutivos sem novos casos ou mortes, e que a maioria dos pacientes está se recuperando nos centros de tratamento.