Cerimônia clandestina de ordenação de sacerdotisas a poucos metros do Vaticano

Esses grupos condenam a marginalização das mulheres por um sistema que consideram patriarcal. Diferentemente dos anglicanos ou protestantes, a Igreja Católica segue se opondo firmemente à ordenação de mulheres.

Uma primeira sessão do Sínodo, em outubro de 2023, pôs sobre a mesa a possibilidade de abrir o diaconado às mulheres, ordem anterior ao sacerdócio que permite a celebração de batismos, casamentos e funerais.

Mas a ideia foi descartada dos debates dessa nova edição, que entregará suas propostas ao papa no final de outubro.

O próprio Francisco rejeitou a ideia com um "não" taxativo em uma entrevista em maio à rede americana CBS, para assombro de muitos.

"Foi como um balde de água fria", admite em Paris Adeline Fermanian, vice-presidente do Comitê da Saia, uma associação francesa de 300 membros que militam desde 2008 por uma maior paridade.

Segundo ela, essa resposta "autoritária" e a retirada do tema das discussões está "totalmente fora de sintonia" com o processo de consulta aos fiéis de todo o mundo que começou em 2021 com o Sínodo, e no qual o lugar das mulheres é "onipresente".