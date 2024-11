Famílias de reféns israelenses em Gaza pedem que Trump e Biden trabalhem juntos

"Esperamos que Biden e Trump trabalhem em conjunto para libertar os nossos reféns, antes do inverno (no Hemisfério Norte). Tem sido muito difícil para eles, eles não podem esperar outro inverno", afirmou Sharon Lifshitz.

A mãe de Lifshitz, Yocheved, foi solta em outubro do ano passado. Mas seu pai, Oded, segue como refém.

"Isso não é sobre esquerda ou direita. Todo mundo deveria se unir", afirmou.

Norberto Louis Har, que foi libertado em fevereiro pelas forças armadas israelenses, afirmou que não se importa com os campos da política, apenas com a soltura daqueles que ainda são mantidos como reféns.

O Vaticano afirmou que alguns dos participantes do encontro com o papa Francisco mostraram pôsteres com fotos de seus parentes, com nomes e idades.

"O papa foi muito gentil conosco. Ele prometeu continuar rezando pelo nosso povo, continuar rezando por cada um dos reféns", disse Lifshitz.