Sedentos por eletricidade, gigantes da tecnologia apostam bilhões em energia nuclear

O surgimento do "cloud" exige que milhões de servidores sejam ativados para armazenar os dados dos clientes.

As empresas tecnológicas, que já são grandes consumidoras de eletricidade, aumentaram a sua voracidade com o desenvolvimento da IA generativa, que exige um poder de computação colossal para processar as informações acumuladas em bancos de dados gigantescos.

Segundo o instituto americano de pesquisa sobre a energia elétrica (Epri), os "data centers" já absorvem 4% de eletricidade produzida no país, e que até 2030 esse número poderia passar para 9%

Além disso, os três grandes empresas do "cloud", que controlam aproximadamente dois terços do mercado, de acordo com o site especializado Dgtl Infra, estabeleceram metas ambientalistas.

A Amazon prometeu chegar à neutralidade do carbono em 2040, enquanto Google estabeleceu a meta para 2030, em um momento em que a Microsoft está projetando um balanço de emissões de carbono negativo.

Até agora, o trio dependia de energias renováveis. A Amazon já era a maior compradora mundial de eletricidade procedente de fontes solares e eólicas.