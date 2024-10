Maníaco, Pedrinho Matador: quem são os maiores serial killers do Brasil?

Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, tinha 71 homicídios em sua ficha criminal. Mas o número de vítimas pode chegar a 100 (número que o próprio afirmou em entrevista à escritora Ilana Casoy ), muitas delas criminosos.

Sua lista de assassinato começou aos 14, após matar o vice-prefeito de sua cidade. Ele acreditava que o político havia demitido seu pai injustamente.

Em uma das entrevistas para Ilana Casoy, Pedrinho Matador confidenciou um desejo: matar o Maníaco do Parque e Suzane von Richthofen. Na cadeia, recebeu cusparada do Maníaco do Parque.

Eu estava correndo no pátio, que eu fazia seis horas de exercícios na época. Aí vem ele, junto com os guardas. Aí o guarda falou: 'Pedrinho, esse aqui é o Maníaco do Parque'. Olhei bem pra cara dele e falei assim: 'Pode estar faltando um dia para eu ir embora. Se eu pegar você, você está perdido, eu arranco sua cabeça'. Sabe o que ele fez? Cuspiu na minha cara, eu saí fora, pegou no ombro. Mas você vê que eu não consegui matar ele Pedrinho Matador, no Podcast Ficha Criminal.

Após passar 42 anos preso, foi solto em 2017. Porém, foi assassinado em março de 2023, em Mogi das Cruzes (SP).

Júlio Santana, o pistoleiro profissional