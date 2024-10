Recém-nascido morre em naufrágio de barco de migrantes no Canal da Mancha

Travessias com botes aumentaram

As travessias clandestinas em botes infláveis aumentaram com o bloqueio do acesso através do túnel do Canal da Mancha e do porto de Calais.

As tentativas de embarcar em caminhões para utilizar ilegalmente o túnel ou um ferry continuam, mas os "botes" são o principal meio utilizado pelos migrantes, e representam quase 90% dos trajetos, de acordo com o promotor francês.

Os barcos que chegaram às costas britânicas desde 1º de janeiro têm uma média de 53 passageiros cada, em comparação com apenas 13 em 2020, segundo dados oficiais das autoridades britânicas.

Entre junho de 2023 e junho de 2024, 18% das pessoas que chegaram nestes barcos eram procedentes do Afeganistão, 13% do Irã e 10% do Vietnã.

De acordo com as autoridades britânicas, mais de 26.000 migrantes chegaram à Inglaterra depois de cruzar o Canal desde o início do ano.