Albânia envia 12 migrantes de volta à Itália após decisão judicial

A Albânia enviou de volta à Itália, neste sábado (19), 12 migrantes que estavam retidos em um centro em solo albanês, após uma decisão da justiça italiana.

Um primeiro grupo de 16 migrantes interceptados no mar pela Itália havia chegado na quarta-feira à Albânia, com base em um inédito acordo entre um país da União Europeia e outro fora do bloco para enviar solicitantes de asilo.

Quatro deles foram devolvidos imediatamente à Itália, dois por serem menores e outros dois por necessitarem de atendimento médico.