Com um jogador a menos, Milan derrota Udinese no San Siro

Apesar de ter um jogador a menos, o Milan desperdiçou boas oportunidades no decorrer do segundo tempo e levou um susto nos acréscimos, quando Christian Kabesele deixou tudo igual. No entanto, o tento foi anulado por impedimento.

O Milan alcançou a terceira posição da Série A, com 14 pontos, dois atrás do líder Napoli, que ainda não entrou em campo. A Udinese, por sua vez, ocupa o sexto lugar, com 13.

(ANSA).

