G7 levanta voz sobre ataques contra Unifil e promete apoio militar à Ucrânia

Os ministros do G7 expressaram sua "preocupação com todas as ameaças à segurança da Unifil", sem mencionar Israel.

A força de paz da ONU, que conta com cerca de 9.500 soldados de mais de 50 países, acusa o exército israelense de ter disparado "deliberadamente" contra suas posições, deixando vários feridos, desde o início da escalada com a milícia pró-iraniana no Líbano no mês passado.

"A proteção dos soldados da paz diz respeito a todas as partes em um conflito", insistiu a declaração conjunta final da reunião do G7, formado por Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Japão.

Também estiveram presentes na reunião o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Borrell apontou que a morte do chefe do Hamas em Gaza abre "uma nova perspectiva" para um cessar-fogo no território palestino, bombardeado sem descanso desde o letal ataque do movimento islamista em Israel, em 7 de outubro de 2023.

Os ministros da Defesa do G7 também prometeram apoio à Ucrânia, que recua na linha de frente e sofre bombardeios massivos da Rússia, mais de dois anos após a invasão russa.