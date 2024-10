Novo acordo de Mariana de R$ 170 bi só depende de Lula para ser assinado

Empresa fala em acordo definitivo. Em nota, a Vale informou que "a Samarco, BHP Brasil e a companhia, em conjunto com o governo federal do Brasil, os governos dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, os Ministérios Públicos Federal e Estaduais e Defensorias Públicas, e demais entidades públicas brasileiras estão considerando os termos gerais para a celebração do Acordo Definitivo".

Parte dos recursos seria doada a povos tradicionais.

Tragédia terá julgamento no Reino Unido. Na próxima segunda-feira, um mega-julgamento em Londres levará a BHP para o banco dos réus.

Além dos 19 mortos, a tragédia de 2015 deixou um rastro de destruição. Com o rompimento da barragem, vazaram 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica, um volume que daria para encher 12 mil piscinas olímpicas.