México faz apreensão recorde de 8,3 toneladas de drogas no Pacífico

Também foram apreendidos contêineres com 8,7 mil litros de combustível nas embarcações, outra atividade ilegal controlada pelos cartéis do narcotráfico.

"Os materiais apreendidos representam um impacto de mais de 2 bilhões de pesos (cerca de 594 milhões de reais)", informou o boletim da Secretaria.

Esta operação na costa do estado de Michoacán é "considerada a maior em termos de apreensões no mar", detalharam as autoridades.

Em anos anteriores, a Marinha fez apreensões de drogas maiores do que essa, mas em terra, durante as operações nos portos do Pacífico, uma das principais rotas do tráfico de drogas.

A ação divulgada na sexta-feira foi realizada "há dias" com uma unidade de superfície apoiada por um helicóptero, informou o comunicado, sem especificar uma data específica.

-Operação "complexa"-

Uma das embarcações envolvidas era do tipo submersível, o que envolveu uma atuação "complexa" dos marinheiros, acrescentou a Marinha.