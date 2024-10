Harris completa 60 anos, mas prefere falar da idade de Trump

O republicano, que está buscando um segundo mandato na Casa Branca, rebateu as acusações de Harris com uma maratona de discursos na Pensilvânia no sábado, um dia depois de dizer que ela "não tem a energia nem de um coelho".

Trump enfatizou a importância dos delegados eleitorais concedidos pelo estado do nordeste: "Se ganharmos na Pensilvânia, ganharemos tudo".

Os dois candidatos estão usando seus últimos dias de campanha em estados que podem mudar para um ou outro partido, assim como seus emissários.

Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, juntou-se pessoalmente à campanha de Trump na Pensilvânia com uma série de eventos.

Falando em Harrisburg, uma cidade na parte sudeste do estado, ele anunciou que começará a distribuir aleatoriamente prêmios em dinheiro - US$ 1 milhão (5,66 milhões de reais) por dia até 5 de novembro - para os eleitores do estado que assinarem a petição de sua organização para endossar Trump.

Harris contou com o apoio de estrelas da música como Lizzo e Usher para se aproximar dos eleitores.