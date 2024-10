Hezbollah afirma ter derrubado um drone israelense

O Hezbollah afirmou neste domingo (20) que derrubou um drone israelense, sem especificar onde, após a mídia estatal libanesa relatar intensos bombardeios no Líbano contra instituições financeiras ligadas ao movimento islamista.

Combatentes do Hezbollah, de suas "unidades de defesa aérea (...), derrubaram um drone israelense Hermes 450", declarou o grupo.

A Agência Nacional de Notícias informou sobre bombardeios israelenses em Beirute, no sul do Líbano e no vale oriental do Beqaa.