Milhares de manifestantes pró-europeus protestam na Geórgia a uma semana das legislativas

Na Praça da Liberdade, em Tbilisi, muitos manifestantes protestaram com bandeiras da Geórgia e da UE, observou um repórter da AFP. Outros carregavam faixas com os dizeres: "A Geórgia escolhe a UE". O projeto europeu está no centro das reivindicações dos manifestantes.

"O destino da Geórgia está em jogo", disse Koté Tsintsandzé, um estudante de 20 anos, à AFP. "Essas eleições decidirão se finalmente conseguiremos nos libertar da ditadura do Sonho Georgiano", acrescentou.

A multidão reunida neste domingo "mostra que a Geórgia já venceu e vai se reintegrar à Europa", disse a presidente Salome Zuravishvili, que rompeu com o governo, mas tem poderes limitados.

De acordo com as pesquisas dos últimos dias, a aliança de oposição poderia obter votos suficientes em 26 de outubro para derrotar o Sonho Georgiano, o partido do bilionário Bidzina Ivanishvili.

O oligarca e ex-primeiro-ministro, de 68 anos de idade, tem mantido extraoficialmente as rédeas do poder por dez anos sem ocupar nenhum cargo governamental.

Os resultados serão examinados por Bruxelas, em um momento em que os líderes europeus temem que a Geórgia esteja se afastando de suas ambições de se juntar ao bloco.