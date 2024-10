STF condena 15 réus do 8/1 que recusaram acordo para encerrar processo

Não há no grupo nenhum dos réus que fugiram para o exterior, segundo apurou o UOL. Todos os 15 condenados chegaram a ser presos após os atos, mas já foram soltos e estão no Brasil. Mais de 60 condenados fugiram, especialmente para a Argentina, e Moraes pediu a extradição do grupo ao governo argentino, por meio do Ministério da Justiça. Não há prazo para resposta.

Mais de 400 réus fecharam acordo

O grupo se recusou a fazer um acordo que a PGR (Procurador-geral da República) ofereceu a mais de 1,2 mil denunciados. Pelos termos do ANPP (Acordo de Não Persecução Penal), os réus encerrariam as ações se confessassem os crimes pelos quais foram denunciados. Os principais delitos são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, incitação de animosidade das Forças Armadas contra os Poderes e associação criminosa.

Ao todo, 443 réus fecharam o acordo, segundo Moraes. Pelos termos do trato, cada um deles escapou de penas de prisão em troca de uma multa de R$ 5 mil e prestação de serviços comunitários por 150 horas. Além disso, eles se comprometeram a não participar de redes sociais abertas e a participarem do mesmo curso sobre democracia que foi imposto aos demais condenados.