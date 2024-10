A frustração dos turistas estrangeiros em meio ao apagão de Cuba

"Vamos ver o que nos espera lá (em Varadero)", comenta García, que teve uma recepção quase às escuras ao chegar no aeroporto internacional de Havana.

"Quando estávamos passando pelo controle no aeroporto, a luz se apagou várias vezes, então as filas demoraram muito mais", explica García, lamentando que, devido ao apagão, os locais de lazer na capital "estejam fechados".

Se ela está frustrada? "Um pouco. Não tínhamos muitas expectativas. Já sabíamos que o país não estava especialmente bem, mas o apagão tem sido duro".

Diferentemente de outros destinos do Caribe, em Cuba o turismo ainda não conseguiu se recuperar do impacto da pandemia de coronavírus, nem do agravamento das sanções dos Estados Unidos durante o governo do republicano Donald Trump (2017-2021).

Em meio à sua pior crise econômica em três décadas, o país recebeu 2,4 milhões de turistas em 2023, o que representa 68,5% dos 3,5 milhões que previa, e muito distante do recorde de 4,7 milhões que chegaram em 2018. A meta de 3,2 milhões para este ano não parece ser alcançável.

Outros turistas, como o bielorrusso Konstantin Makarov, um engenheiro de 37 anos, não encararam o apagão com o mesmo descontentamento.