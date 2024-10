Oligarca russo é achado morto após cair de janela do décimo andar de prédio

O oligarca russo Mikhail Rogachev, 64, ex-vice-presidente da petrolífera Yukos, foi encontrado morto em Moscou, no domingo (20), após despencar de uma altura de aproximadamente 33 metros.

O que aconteceu

Mikhail Rogachev caiu da janela do décimo andar do prédio em que morava. O corpo do empresário foi encontrado sem vida por um funcionário do serviço de espionagem da Rússia que passeava com um cachorro pela Protopovsky Lane, segundo informações divulgadas pelas agências de notícias russas TASS e RIA Novosti.

Rogachev teria, supostamente, cometido suicídio. Ainda de acordo com a imprensa russa, o oligarca teria deixado um bilhete em que justificava o suposto atentado contra a própria vida ao fato de enfrentar "diagnóstico de uma forma grave de câncer".