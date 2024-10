A agência de notícias oficial libanesa (Ani) reportou na noite desta segunda-feira 13 bombardeios no subúrbio do sul de Beirute, reduto do Hezbollah, em uma das noites de ataques israelenses mais intensas em semanas.

"Aviões de guerra israelenses lançaram até o momento 13 ataques contra o subúrbio do sul de Beirute", informou a agência.

