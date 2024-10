Arsenal busca recuperação na Champions; Barça e Bayern fazem duelo de gigantes

Derrotado pelo Bournemouth no Campeonato Inglês, o Arsenal precisa de uma vitória na terceira rodada da Liga dos Campeões sobre o Shakhtar Donetsk para virar a página, enquanto Barcelona e Bayern de Munique fazem um duelo de gigantes para não se afastarem das primeiras colocações na tabela.

Ainda com seis rodadas a serem disputadas, o Top 8 que se classifica diretamente para as oitavas de final da competição ainda está ao alcance das 36 equipes participantes, mas os resultados desta terceira rodada podem começar a definir quem vai disputar na parte de cima e quem vai brigar pela repescagem (do 9º ao 16º).

- 'Dor' como motivação -

O próprio técnico dos 'Gunners', Mikel Arteta, pediu nesta segunda-feira (21) que seus jogadores usem "a dor" da derrota como uma motivação para "reagir".