Hezbollah anuncia que atacou soldados israelenses em vila libanesa na fronteira

O movimento islamista libanês Hezbollah afirmou ter atacado nesta segunda-feira (21) soldados israelenses na vila de Aita al-Shaab, no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, onde seus militantes estão travando combates violentos com as tropas israelenses.

Em um comunicado, o Hezbollah disse que seus combatentes atacaram militares israelenses "nos arredores do município de Aita al-Shaab com uma série de foguetes". Pela manhã, o Exército israelense havia demolido casas nessa localidade, segundo a agência oficial de notícias libanesa (ANI).

