Líbano reporta seis mortos em bombardeio israelense

O Ministério da Saúde do Líbano reportou, nesta segunda-feira (21), seis mortos, incluindo uma criança, em um bombardeio israelense contra a cidade de Baalbek, no leste do país.

A agência oficial libanesa de notícias, ANI, indicou que as vítimas do "bombardeio com drone" que destruiu um prédio residencial eram membros de uma mesma família.

Após ter debilitado o movimento islamista palestino Hamas em Gaza, Israel deslocou a maior parte de suas operações para o Líbano.