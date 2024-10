Petróleo fecha em alta

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira, em um mercado que volta a acreditar em uma resposta de Israel ao ataque com mísseis realizado pelo Irã no último dia 1º.

O preço do Brent para entrega em dezembro subiu 1,68%, aos US$ 74,29. O do WTI para novembro teve alta de 1,94%, aos US$ 70,56.

"Esta situação é preocupante para o mercado do petróleo e continua, de certa forma, sustentando os preços. O risco de que a situação se torne incontrolável persiste", disse John Kilduff, da Again Capital.