Irmão de vítima de acidente critica Confederação de Remo: 'Hipocrisia'

E sabe o que é pior? Esse tipo de coisa vive acontecendo no nosso país e nunca muda. Vocês perderam um prospecto olímpico e eu perdi o meu irmão. Ítalo Fontoura

A equipe de remo enfrentava dificuldades financeiras para arcar com a viagem e precisaram reduzir custos. Segundo um relato do grupo, até um dia antes da viagem, atletas não sabiam se conseguiriam viajar. A equipe aguardava uma verba do município ser liberada, que havia sido solicitada por meio de uma emenda.

O coordenador geral do projeto, Fabrício Boscolo, decidiu doar recursos próprios. ''Enfim, desafios que instituições e 'pequenos' projetos enfrentam na sua rotina diária e que infelizmente representam a grande maioria que faz esporte no nosso Brasil'', explicou.

Entenda o caso

O grupo de remo, do projeto Remar Para O Futuro, tinha saído de São Paulo em direção à Pelotas (RS). Eles participaram do Campeonato Brasileiro de Remo, na capital paulista, e retornavam para casa quando o acidente ocorreu em Guaratuba (PR).

A van, que levava 10 pessoas, foi arrastada para fora da pista por uma carreta, que tombou sobre ela em seguida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu às 21h40 no km 665 sentido Santa Catarina da pista.