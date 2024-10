Ataque de guerrilha e 3 civis mortos em locais próximos à sede da COP16 na Colômbia

O EMC foi excluído dos diálogos de paz que o presidente colombiano, Gustavo Petro, mantém com os dissidentes do acordo que desarmou as Farc em 2017.

Cerca de 23.000 pessoas, incluindo uma dezena de chefes de Estado e uma centena de ministros, se credenciaram para participar da COP16, que ocorrerá até 1º de novembro em Cali, em meio a fortes medidas de segurança.

A inauguração do evento transcorreu em total normalidade. As forças de segurança estão presentes no edifício que abriga as discussões, no norte da cidade.

Petro e vários de seus ministros participaram na segunda-feira de um evento público no centro de Cali para apresentar a "zona verde" da cúpula, que estará aberta ao público.

jss/mr/jb/aa/ic/mvv

© Agence France-Presse