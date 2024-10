Blinken desembarca em Israel para negociar cessar-fogo em Gaza

Na segunda-feira, ao menos 13 pessoas, incluindo uma criança, morreram e 57 ficaram feridas no Líbano em um ataque israelense perto do maior hospital público do país, segundo um balanço atualizado divulgado pelo Ministério da Saúde.

Blinken se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e também visitará a Jordânia.

Antes da viagem do chefe da diplomacia, o enviado americano para a região, Amos Hochstein, declarou em Beirute que Washington trabalha para acabar "o mais rápido possível" com o conflito no Líbano.

- "300 alvos" no Líbano -

Israel voltou a bombardear na segunda-feira o subúrbio ao sul de Beirute e anunciou que atingiu quase 300 alvos do Hezbollah em 24 horas. Também destruiu várias instalações da organização financeira Al Qard Al Hasan, vinculada ao Hezbollah, que acusa de financiar seu armamento.