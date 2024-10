Eleições nos EUA: Trump e Kamala têm menos de 2 semanas para convencer indecisos, com foco em jovens

De acordo com uma pesquisa do The New York Times e do Siena College, apenas 3,7% dos eleitores em estados-pêndulo continuam indecisos, o que equivale a cerca de 1,2 milhão de pessoas. Desses, aproximadamente 21% são eleitores negros, o que explica a recente estratégia de Harris de se aproximar dessas comunidades, celebrando seu aniversário em igrejas na Geórgia.

No entanto, a abstenção continua sendo um desafio, especialmente em Michigan, onde eleitores de origem árabe veem a candidatura de Harris com cautela.

Trump no McDonald's, de olho na classe trabalhadora

Trump, por sua vez, busca se consolidar como o candidato da classe trabalhadora, focando em eleitores afetados pela inflação pós-pandemia. Recentemente, ele fez campanha em um McDonald's na Pensilvânia, tentando se conectar com eleitores que enfrentam dificuldades financeiras.

James Blair, diretor da campanha de Trump, explicou que muitos indecisos não se envolvem com política e priorizam questões econômicas, levando a campanha a adotar uma estratégia de mídia menos politizada.

Kamala tenta reconquistar eleitor afro-americano

Harris enfrenta um declínio no apoio entre eleitores negros, perdendo cerca de 10 pontos percentuais desde 2020, com uma queda ainda maior entre homens jovens. A insatisfação com o Partido Democrata e a sensação de que sua lealdade não foi recompensada abriram espaço para Trump. Para reverter essa tendência, a campanha de Harris está realizando uma série de eventos e parcerias com celebridades, visando reconquistar esse eleitorado crucial.