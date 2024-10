Ataque russo na cidade ucraniana de Sumy deixa 3 mortos, incluindo uma criança

KIEV (Reuters) - Três pessoas, incluindo uma criança, foram mortas em um ataque russo com drones na cidade ucraniana de Sumy, no nordeste do país, disseram autoridades na terça-feira.

O ataque, parte de uma ofensiva em massa durante a noite na Ucrânia, teve como alvo um bairro residencial e uma infraestrutura crítica, disse o chefe de gabinete da administração regional, Ihor Kalchenko, no aplicativo de mensagens Telegram.

Ele postou imagens de ruínas fumegantes e casas danificadas.