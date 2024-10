Ex-jogador chileno Jorge Valdivia é detido após denúncia de crime sexual

O ex-jogador de 41 anos afirmou em um comunicado que nega "de modo veemente ter agredido sexualmente qualquer pessoa".

Ele afirmou que manteve "uma relação consensual com uma mulher adulta" e que vai colaborar com o Ministério Público para esclarecer os fatos.

Jorge Valdivia, que integrou a chamada 'Geração Dourada', que levou o Chile a conquistar a Copa América de 2015 e edição Centenário do torneio em 2016, jogou no Colo Colo, Palmeiras, no Al-Ain e Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos; Monarcas, Maztlán e Necaxa, do México; e Rayo Vallecano, da Espanha, entre outros.

Valdivia, que se aposentou do futebol profissional em julho de 2022, tem trabalhado como comentarista esportivo.

ps/mar/fp

