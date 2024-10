Em grande fase, Barça enfrenta Bayern na Champions em noite especial para Flick

- Seis derrotas consecutivas -

Já com Lewandowski em seu time, o Barça voltou a sucumbir diante do Bayern na fase de grupos 2022-2023, ampliando para seis a sequência de derrotas consecutivas contra o gigante alemão.

Flick, que depois de deixar Munique passou por momentos catastróficos no comando da seleção alemã, se firmou na capital catalã, com 10 vitórias nos primeiros 12 jogos e a liderança de LaLiga.

Parte do sucesso do Barça passa precisamente pelos pés de 'Lewy', que marcou 14 gols e distribuiu duas assistências nos primeiros 12 jogos da temporada.

Mas na Alemanha, os números do Bayern e do substituto de Lewandowski não são menos impressionantes: a equipe bávara é co-líder da Bundesliga e o atacante inglês Harry Kane marcou 13 gols e deu seis assistências em 10 jogos.

A outra grande ameaça da Baviera, o talentoso jogador da seleção alemã Jamal Musiala, participou do treino da equipe nesta terça-feira, depois que uma lesão no quadril no início de outubro o deixou afastado.