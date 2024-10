Israel diz que 'eliminou' possível sucessor da liderança do Hezbollah

No texto, as IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla em português) destacaram o histórico de Safieddine. Eles apontaram que o homem também era membro do Conselho Shura, o fórum político-militar mais antigo e importante do Hezbollah e que era responsável por decisões e formulação de políticas na organização, que é definida por Israel como "terrorista".

As IDF também destacaram que Safieddine era primo Hassan Nasrallah, o antigo líder do grupo e com "influência significativa" na tomada de decisões do grupo. Israel afirmou que durante o período que Nasrallah estava ausente do território libanês, o primo atuou como secretário-geral do Hazbollah. "Ao longo dos anos, Safieddine dirigiu ataques terroristas contra o Estado de Israel e participou dos processos centrais de tomada de decisões."

Ao lado de Hashem, o terrorista Ali Hussein Hazima, o comandante do Quartel-General de Inteligência do Hezbollah, também foi eliminado. Ele era responsável por dirigir vários ataques a soldados das IDF. As IDF continuarão a operar contra comandantes seniores do Hezbollah e qualquer um que represente uma ameaça aos civis israelenses.

IDF, em nota

Agência divulgou que Israel havia tentado matar Safieddine

O Exército de Israel teria tentado matar Hashem Safieddine, chefe do conselho executivo do Hezbollah, durante um ataque aéreo em Beirute, no Líbano, na noite do dia 2 de outubro (horário local). A informação foi divulgada pela agência Axios, de acordo com falas de três autoridades israelenses. Após o ataque no dia 2, bombardeiros prosseguiram em Beirute.

Oficial disse na ocasião que ainda não estava claro se Safieddine foi morto no ataque. Segundo o oficial israelense e o jornal The New York Times, o homem estava em um bunker subterrâneo para uma reunião da alta liderança do grupo. Safieddine era um dos principais nomes cotados para suceder Nasrallah, morto por um ataque de Israel na semana passada. Autoridades israelenses disseram anteriormente ao jornal norte-americano que Safieddine era um dos poucos líderes sêniores do grupo que não estava presente no local onde o líder foi morto.