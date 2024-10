Em reunião com Dilma, Putin pede aumento do comércio em moedas nacionais para minimizar 'riscos políticos externos'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu nesta terça-feira (22) o aumento do comércio em moedas nacionais para minimizar os "riscos políticos externos", antes do início da reunião de cúpula dos Brics em Kazan.

"Um aumento dos pagamentos em moedas nacionais torna possível minimizar os riscos políticos externos", disse Putin, durante uma reunião com a ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido com banco dos Brics, grupo de países emergentes.

A Rússia é alvo, desde o início da ofensiva na Ucrânia em 2022, de sanções ocidentais, em particular financeiras, e o presidente russo pede com frequência a redução da dependência da economia russa do dólar, uma moeda considerada "tóxica" por Moscou.