Prefeito reeleito de BH deixa UTI três dias após quadro de sangramento

Não há ainda previsão de alta. Nota publicada pelo hospital diz que Fuad Noman seguirá submetido a cuidados hospitalares e que tem programação de alta "nos próximos dias".

Essa é a terceira internação do político em menos de um mês. No domingo passado (15), ele recebeu alta após tratar um quadro de pneumonia e sinusite. Antes disso, ficou internado por dias para cuidar de dores nas pernas em consequência de tratamento contra câncer.

O prefeito reeleito descobriu em julho um pequeno linfoma não Hodgkin, câncer que tem origem nas células do sistema linfático. Fuad fez campanha enquanto tratava a doença. Em outubro, anunciou ter concluído o tratamento e finalizado as sessões de quimioterapia.

Ausente em diplomação

Fuad não participou da diplomação que ocorreu na quarta-feira (18). Em carta enviada ao TRE-MG (Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais), ele disse ser de conhecimento de todos que "ainda me recupero de um tratamento de saúde". Nas redes sociais, ele lamentou sua ausência. "Não pude estar presente na cerimônia de ontem, como gostaria, mas sigo trabalhando e me recuperando bem para começarmos 2025 com muita energia e disposição", escreveu.

O vice eleito, Álvaro Damião (União), estava presente. Ele preferiu, entretanto, não receber o diploma em respeito à ausência do prefeito reeleito.