Israel confirma que 'eliminou' possível sucessor de Nasrallah na liderança do Hezbollah

Israel confirmou, nesta terça-feira (22), que matou, em um bombardeio há três semanas no sul de Beirute, Hashem Safieddine, apontado como possível sucessor de Hassan Nasrallah, líder histórico do Hezbollah, assassinado em outro ataque poucos dias antes.

"Agora podemos confirmar que o chefe do Conselho Executivo do Hezbollah, Hashem Safieddine, e o chefe da Direção de Inteligência do Hezbollah, Ali Husein Hazima, foram abatidos junto a outros comandantes do Hezbollah em um bombardeio há cerca de três semanas", informou o exército israelense em um comunicado.

