Irmãs são mortas após discussão em reunião por partilha de bens na Bahia

Duas irmãs foram assassinadas a tiros dentro de uma loja de motocicletas, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, nesta segunda-feira (21).

O que aconteceu

As vítimas foram identificadas como Elaine Miranda de Araújo Milbratz, 41, e Hiane Miranda de Araújo Aguiar, 35. As vítimas estavam na concessionária, que é de propriedade delas em sociedade com o ex-marido de Elaine, Felipe Milbratz Ferreira. O homem é também o principal suspeito do crime, e foi preso, informou a Polícia Civil da Bahia.

Elaine e Felipe foram casados por 12 anos e estavam separados há cinco meses. No momento do crime, Elaine, Hiane e Felipe estariam reunidos na loja, quando funcionários foram surpreendidos por gritos e tiros.