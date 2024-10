Maduro chega à cúpula dos Brics na Rússia, sua primeira viagem após reeleição questionada

Maduro também espera se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, que lhe manifestou apoio após o anúncio de sua vitória nas eleições para um terceiro mandato consecutivo, em meio a denúncias de fraude da oposição.

"Aqui viemos para defender e a trazer a verdade e a voz livre de um povo rebelde que atravessou o deserto, nosso povo, e que hoje está de pé, inteiro, completo e vitorioso", disse Maduro.

A vice-presidente executiva e ministra do Petróleo Delcy Rodríguez chegou a Kazan na segunda-feira junto com o chanceler Yván Gil para oferecer "opções de investimento" no âmbito do petróleo aos países do BRICS Plus. "Há boas notícias nessa direção", adiantou Maduro.

A última vez que o presidente venezuelano havia viajado ao exterior foi em dezembro de 2023, quando se reuniu em São Vicente e Granadinas com seu correlato da Guiana, Irfaan Ali, para conversar sobre o Essequibo, um território em disputa entre os dois países.

Já sua última visita à Rússia foi em setembro de 2019. A relação entre Caracas e Moscou ficou mais estreita durante o governo do finado ex-presidente Hugo Chávez (1999-2013).

O bloco Brics foi fundado em 2009 com quatro membros: Brasil, China, Índia e Rússia. Em 2010, ocorreu a adesão da África do Sul e, em 2024, de Etiópia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos.