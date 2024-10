Tropas russas apertam cerco contra cidade ucraniana de Chasiv Yar

As tropas russas conseguiram atravessar um canal que servia como linha de defesa natural de Chasiv Yar e continuam seu avanço no leste da Ucrânia, informou, nesta terça-feira (22), um oficial do exército ucraniano.

Chasiv Yar, que tinha cerca de 12.000 habitantes antes do início da invasão russa, em fevereiro de 2022, está situada em um terreno elevado, o que permite uma visão estratégica do que ocorre em outras localidades.

"O inimigo conseguiu cruzar nossa linha de defesa, mas não há nenhuma falha crítica e não estamos perto de perder Chasiv Yar", afirmou em um pronunciamento televisivo o porta-voz militar Ivan Petrishak, da 24ª brigada ucraniana.