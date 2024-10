Avião da FAB cai durante exercício aéreo na Grande Natal

Um caça F-5M da FAB (Força Aérea Brasileira) caiu na tarde desta terça-feira (22) no município de Parnamirim, na Grande Natal, durante um exercício aéreo.

O que aconteceu

Piloto conseguiu se ejetar antes do caça colidir com o solo. Em nota, a FAB esclareceu que o militar foi resgatado por uma equipe de salvamento. A Força Aérea Brasileira não informou se o piloto se feriu.

Aeronave colidiu com o solo e explodiu. Em vídeo que circulam nas redes sociais é possível ver muita fumaça no local da queda. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte informou que está atuando no combate a um incêndio em vegetação na comunidade de Pium.