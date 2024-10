Post engana ao dizer que há protocolo com antiparasitários contra o câncer

O que diz o post

Uma imagem é compartilhada com o seguinte texto sobreposto: "Agora é oficial: Primeiro protocolo oficial sobre ivermectina, mebendazol e fenbendazol no câncer".

A publicação é acompanhada da seguinte legenda: "O primeiro protocolo mundial sobre o uso de Ivermectina, Mebendazol e Fenbendazol no tratamento do câncer foi publicado e está nas manchetes! Revisado por pares e lançado em 19 de setembro de 2024, este artigo abre as portas para novas perspectivas no enfrentamento do câncer. Dr. William Makis lidera essa inovação, agradecendo aos brilhantes autores Ilyes Baghli e Pierrick Martinez por sua dedicação e visão. A colaboração com o Dr. Paul Marik do FLCCC destaca a importância dos medicamentos reaproveitados, mostrando que o futuro do tratamento oncológico pode ser transformador".

Por que é distorcido

O artigo existe, mas não há protocolo mundial baseado nele. O post faz referência a um artigo publicado na revista canadense "Journal of Orthomolecular Medicine" (aqui), dedicada à medicina ortomolecular, um tema controverso e sem comprovação científica. Em uma busca em outras fontes, não foi possível encontrar informações que corroborassem a alegação. Não há informação no artigo de que ele tenha sido revisto por pares, o que poderia conferir validade aos resultados apresentados.

Revista não é indexada por base de dados de fontes científicas. O Journal of Orthomolecular Medicine não é indexado nem no Medline, nem no Scopus (aqui e aqui). Para constar nessas bases, que reúnem publicações científicas de diversos países, é necessário cumprir alguns critérios.