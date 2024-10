Plantio de soja 2024/25 atinge 17,6% da área, revela Conab

Brasília, 22 - O Brasil semeou, até o domingo, 20 de outubro, 17,6% da área estimada com soja na safra 2024/25, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O plantio das lavouras da oleaginosa avançou 8,5 pontos porcentuais na semana, mas há atraso de 10,8 pontos porcentuais ante a temporada passada. O atraso na implantação das lavouras da safra atual deve-se às condições desfavoráveis no início do plantio, sobretudo na região Centro-Oeste. Paraná lidera os trabalhos de campo com 41% área semeada, atraso anual de 5 pontos porcentuais. Mato Grosso, principal produtor do grão, alcançou ontem 21,1% da área plantada, contra 51,5% reportados em igual período do ciclo anterior.A semeadura da safra brasileira de milho verão 2024/25 alcançava ontem 32,3% da área semeada no País, segundo a Conab. Em relação à semana anterior, houve avanço de 3,5 pontos porcentuais e, em comparação com igual período do ano passado, há atraso de 0,7 ponto porcentual. O cultivo do cereal começou pelos Estados do Sul, atingindo 76% da área no Rio Grande do Sul, 77% em Santa Catarina e 90% no Paraná.O plantio de arroz também da safra 2024/25 avançou 11,5 pontos porcentuais na semana, alcançando 29,3% da área prevista no País ontem. Há atraso de 11,8 pontos porcentuais na comparação entre as safras. Santa Catarina lidera o cultivo da safra nova com 75% da área implantada. A Conab informou que a semeadura das lavouras de feijão atingia ontem 26,5% da área prevista, avanço de 7 pontos porcentuais na semana e de 7,9 pontos porcentuais em um ano. São Paulo já concluiu os trabalhos de campo e o Paraná já semeou 83% da área.Quanto à safra de inverno 2023/24, a Conab informou que a colheita da nova safra de trigo alcançava no domingo 47,7% da área estimada, avanço de 5,9 pontos porcentuais em relação à semana passada e atraso de 11,5 pontos porcentuais ante igual período do ano passado. Entre os maiores produtores do cereal, o Rio Grande do Sul concluiu a retirada do trigo do campo em 8% da área plantada, enquanto a colheita alcançava 79% da área no Paraná.