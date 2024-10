Dezenas de estudantes ficam feridos após explosão de bomba incendiária em colégio no Chile

"Por circunstâncias ainda desconhecidas, ocorreu a explosão desses artefatos, causando queimaduras diversas em um grande número de alunos que estavam dentro do banheiro", explicou o coronel da polícia Fernando Albornoz.

De acordo com a mídia local, o artefato explodiu por volta do meio-dia em um dos banheiros da escola, enquanto os estudantes preparavam uma celebração pela formatura dos alunos do último ano.

O INBA é uma das escolas públicas mais antigas e renomadas do centro de Santiago. Nos últimos anos, seus estudantes lideraram protestos de rua e confrontos com a polícia, exigindo mais recursos para a educação pública.

"Essa situação é uma tragédia", declarou a ministra do Interior, Carolina Tohá, no palácio do governo.

"Este episódio confirma o que já dissemos antes: coquetéis Molotov são armas", disse a ministra, afirmando que esse artefato "não é uma ferramenta de protesto válida e aceitável".

