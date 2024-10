Quem está na frente nas eleições dos EUA? Veja últimas pesquisas

A eleição presidencial nos Estados Unidos ocorrerá em 5 de novembro, com Donald Trump e Kamala Harris competindo pelo voto dos eleitores americanos. As pesquisas até aqui indicam um cenário apertado, com empate técnico entre ambos os candidatos.

Os últimos resultados de diferentes levantamentos indicam, dentro da margem de erro, a recuperação de Trump e a queda nas intenções de voto para Kamala na reta final das campanhas.

O que dizem as pesquisas

Pesquisa Reuters/Ipsos mostrou o empate técnico nesta terça-feira (22). Kamala ficou com 3 pontos percentuais numericamente à frente (46% contra 43%). Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados.