Exército mexicano mata 19 criminosos em confronto no estado de Sinaloa

Soldados mexicanos mataram na segunda-feira 19 supostos criminosos durante um confronto no violento estado de Sinaloa (noroeste), durante o qual os militares capturaram o líder de um grupo criminoso, anunciou na terça-feira a Secretaria de Defesa (Sedena).

"Durante o evento, foi registrado um ataque contra militares por parte de mais de 30 indivíduos (...), o que resultou em 19 agressores falecidos. Os demais conseguiram fugir", afirma um comunicado militar.

Apesar do elevado número de mortos, a Sedena afirmou que os soldados "atuaram com respeito estrito ao Estado de direito e com pleno respeito aos direitos humanos" e às leis nacionais sobre o uso da força.