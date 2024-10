Justiça dos Estados Unidos indicia empresário venezuelano por lavagem de dinheiro

A Justiça dos Estados Unidos indiciou nesta quarta-feira (23) o empresário venezuelano Raúl Gorrín por participação em uma rede que lavou US$ 1,2 bilhão obtidos da estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) em troca de propinas milionárias pagas a funcionários do país sul-americano.

Dono do canal de TV venezuelano Globovisión, Gorrín conspirou com outros para lavar o dinheiro desse esquema de corrupção por meio de instituições financeiras americanas e outras contas bancárias no exterior, informou o Departamento de Justiça.

Entre 2014 e 2018, o empresário e seus cúmplices pagaram milhões de dólares em propinas a funcionários venezuelanos para obter contratos de empréstimo em divisas com a PDVSA, segundo a acusação. Em troca, obtiveram "mais de US$ 1 bilhão em receita ilícita, que Gorrín e seus cúmplices usaram para comprar iates e outros itens de luxo nos Estados Unidos", ressaltou a vice-procuradora-geral, Nicole M. Argentieri.