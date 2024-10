Mais de 250 torcedores do Peñarol são detidos no Rio antes da semifinal da Libertadores

Varella afirmou que foi "resgatar dois amigos que estavam assustados com a confusão" e negou ter participado de qualquer "ato de violência".

"Após tudo ser resolvido, me encaminhei para um almoço com os meus companheiros e comissão técnica" do Flamengo, acrescentou o jogador, em versão confirmada pelo perfil do clube carioca na rede social X.

Vindos do Uruguai em vários ônibus, os torcedores se reuniram perto da praia do Recreio, na zona oeste do Rio, a pedido das autoridades.

O jogo de ida da semifinal da Libertadores entre Botafogo e Peñarol está marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos.

"Reforçamos a importância do respeito entre as torcidas. Queremos fazer deste confronto uma celebração do futebol, onde a paixão e a rivalidade saudáveis prevaleçam", manifestou o Botafogo em comunicado.

- "Crimes mais graves" -

O Peñarol informou previamente em comunicado que cerca de 20 ônibus chegariam do Uruguai e que disponibilizaria outros 20 veículos para o transporte da praia do Recreio até o estádio.